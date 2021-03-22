В понедельник несколько улиц Рязани остались без холодной воды
В понедельник, 22 марта, некоторые улицы Рязани остались без воды. Об этом сообщил сайт мэрии. Причина отключения — ремонт водопровода.
В понедельник, 22 марта, некоторые улицы Рязани остались без воды. Об этом
— улица 1-я Механизаторов, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
— улица 2-я Механизаторов, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4;
— улица Березовая, дома №№ 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-з, 1-и (детский сад №43), 1-к, 1-м, 1-н;
— улица Вознесенская, дома №№ 20, 22.