В ночь на вторник в Рязанской области пойдет снег
Во вторник, 23 марта, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Во вторник, 23 марта, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ночью пойдет небольшой снег, днем в отдельных районах будут слабые осадки.
На дорогах гололедица. Ветер западный, с переходом на северный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -8, -3 градуса, днем -1, +4 градуса.