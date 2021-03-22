В Касимове внедорожник выехал на «встречку» и врезался в автобус

По предварительной информации 31-летняя жительница Касимова не справившись с управлением выехала на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом ПАЗ под управлением 47-летнего жителя Касимовского района.

В Касимове внедорожник выехал на «встречку» и врезался в автобус. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В понедельник, 22 марта, 31-летняя жительница Касимова не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус ПАЗ под управлением 47-летнего водителя.

В ДТП пострадала водитель внедорожника, которая обращалась за медпомощью.