Умер профессор РязГМУ Виктор Давыдов

В субботу, 20 марта, на 85-м году жизни умер доктор медицинских наук, профессор кафедры патофизиологии Рязанского государственного медицинского университета Виктор Давыдов.

Умер профессор РязГМУ Виктор Давыдов. Об этом сообщил сайт рязанского медуниверситета.

В субботу, 20 марта, на 85-м году жизни умер доктор медицинских наук, профессор кафедры патофизиологии Рязанского государственного медицинского университета Виктор Давыдов.

Он был награжден многими правительственными наградами, в частности медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда» и значком «Отличник здравоохранения».

В 2014 г. Виктору Давыдову было присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.