Умер профессор РязГМУ Виктор Давыдов
В субботу, 20 марта, на 85-м году жизни умер доктор медицинских наук, профессор кафедры патофизиологии Рязанского государственного медицинского университета Виктор Давыдов.
Умер профессор РязГМУ Виктор Давыдов. Об этом сообщил
В субботу, 20 марта, на 85-м году жизни умер доктор медицинских наук, профессор кафедры патофизиологии Рязанского государственного медицинского университета Виктор Давыдов.
Он был награжден многими правительственными наградами, в частности медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда» и значком «Отличник здравоохранения».
В 2014 г. Виктору Давыдову было присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.