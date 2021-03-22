Ухоловец отказался исполнять общественные работы и попал в колонию
В конце декабря 2020 года жителя Ухолова осудили за угрозу убийством и попытку ограбления. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК, части 3 статьи 30 — части 1 статьи 161 УК и приговорили к 420 часам общественных работ.
В конце декабря 2020 года жителя Ухолова осудили за угрозу убийством и попытку ограбления. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК, части 3 статьи 30 — части 1 статьи 161 УК и приговорили к 420 часам общественных работ.
Как сообщили в областной
Суд заменил часы обязательных работ на 52 дня заключения в колонии-поселении.