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Ухоловец отказался исполнять общественные работы и попал в колонию
В конце декабря 2020 года жителя Ухолова осудили за угрозу убийством и попытку ограбления. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК, части 3 статьи 30 — части 1 статьи 161 УК и приговорили к 420 часам общественных работ.

В конце декабря 2020 года жителя Ухолова осудили за угрозу убийством и попытку ограбления. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК, части 3 статьи 30 — части 1 статьи 161 УК и приговорили к 420 часам общественных работ.

Как сообщили в областной прокуратуре, ухоловец к исполнению наказания не приступил, уважительной причины на это у него не было.

Суд заменил часы обязательных работ на 52 дня заключения в колонии-поселении.