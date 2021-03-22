Рязанская теннисистка вошла в топ-200 рейтинга WTA по итогам турнира Saint Petersburg Ladies Trophy

Спортсменка Академии тенниса имени Озерова Анастасия Гасанова приняла участие в турнире WTA Saint Petersburg Ladies Trophy. Это соревнование стало вторым и пока что самым успешным турниром WTA, где спортсменка показала себя в основной сетке.

Спортсменка Академии тенниса имени Озерова Анастасия Гасанова приняла участие в турнире WTA Saint Petersburg Ladies Trophy. Это соревнование стало вторым и пока что самым успешным турниром WTA, где спортсменка показала себя в основной сетке.

Перед матчами основной сетки Гасанова прошла два круга квалификации. В первом круге она обыграла 12-ю сеяную квалификации румынку Лауру Паар со счетом 6-4 6-3. Во втором круге Гасанова обыграла обладательницу свободной карты хорватку Ану Конюх с таким же счетом — 6-4 6-3.

Матч Анастасии Гасановой в первом круге с украинкой Катариной Завацкой продлился три сета и завершился в пользу россиянки со счетом 6-2 6-7 7-5. Матч признали самым долгим в истории турнира Saint Petersburg Ladies Trophy (три часа и четыре минуты).

Во втором круге Гасанова провела второй трехсетовый трехчасовой матч с Анастасией Павлюченковой, которая является 45-й ракеткой мира. Гасанова отыграла три матчбола на тай-брейках и победила со счетом 1-6 7-6 (8) 7-6 (4). Матч продлился три часа восемь минут.

В четвертьфинале турнира Гасанова уступила экс-второй ракетке мира Вере Звонаревой со счетом 3-6 1-6.