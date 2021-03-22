\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
-1°
Втр, 23
-1°
Срд, 24
-1°
ЦБ USD 74.61 0.47 23/03
ЦБ EUR 88.66 0.23 23/03
Нал. USD 74.15 / 75.35 13:20
Нал. EUR 88.30 / 89.00 13:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 19:51
3 011
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
19 марта 14:00
5 815
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
7 098
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
16
14 671
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанская теннисистка вошла в топ-200 рейтинга WTA по итогам турнира Saint Petersburg Ladies Trophy
Спортсменка Академии тенниса имени Озерова Анастасия Гасанова приняла участие в турнире WTA Saint Petersburg Ladies Trophy. Это соревнование стало вторым и пока что самым успешным турниром WTA, где спортсменка показала себя в основной сетке.

Спортсменка Академии тенниса имени Озерова Анастасия Гасанова приняла участие в турнире WTA Saint Petersburg Ladies Trophy. Это соревнование стало вторым и пока что самым успешным турниром WTA, где спортсменка показала себя в основной сетке.

Перед матчами основной сетки Гасанова прошла два круга квалификации. В первом круге она обыграла 12-ю сеяную квалификации румынку Лауру Паар со счетом 6-4 6-3. Во втором круге Гасанова обыграла обладательницу свободной карты хорватку Ану Конюх с таким же счетом — 6-4 6-3.

Матч Анастасии Гасановой в первом круге с украинкой Катариной Завацкой продлился три сета и завершился в пользу россиянки со счетом 6-2 6-7 7-5. Матч признали самым долгим в истории турнира Saint Petersburg Ladies Trophy (три часа и четыре минуты).

Во втором круге Гасанова провела второй трехсетовый трехчасовой матч с Анастасией Павлюченковой, которая является 45-й ракеткой мира. Гасанова отыграла три матчбола на тай-брейках и победила со счетом 1-6 7-6 (8) 7-6 (4). Матч продлился три часа восемь минут.

В четвертьфинале турнира Гасанова уступила экс-второй ракетке мира Вере Звонаревой со счетом 3-6 1-6.

На сегодняшний день это лучший результат Анастасии Гасановой на турнирах WTA. По итогам турнира спортсменка войдет в топ-200 рейтинга WTA. Матч с Павлюченковой вошел в подборку лучших «возвратов» с матчболов 2021 года по версии WTA. Также оба трехчасовых матча Анастасии подряд попали в рейтинг самых длинных матчей WTA 2021 года.