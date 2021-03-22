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СМИ: во вторник Путин сделает прививку от коронавируса
Во вторник, 23 марта, президент России Владимир Путин сделает прививку от коронавируса. Об этом сообщили «Интерфакс», телеканал «Дождь» и Mash.

Во вторник, 23 марта, президент России Владимир Путин сделает прививку от коронавируса. Об этом сообщили «Интерфакс», телеканал «Дождь» и Mash.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал Путин.

Ранее президент откладывал вакцинацию по разным причинам: из-за возраста, из-за «прививочного плана».