СМИ: во вторник Путин сделает прививку от коронавируса

Во вторник, 23 марта, президент России Владимир Путин сделает прививку от коронавируса. Об этом сообщили «Интерфакс», телеканал «Дождь» и Mash.

Во вторник, 23 марта, президент России Владимир Путин сделает прививку от коронавируса. Об этом сообщили «Интерфакс», телеканал «Дождь» и Mash.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал Путин.

Ранее президент откладывал вакцинацию по разным причинам: из-за возраста, из-за «прививочного плана».