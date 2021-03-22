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СберМаркет доставит товары из гипермаркета «Глобус» за два часа
Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет расширил количество магазинов-партнеров. Теперь рязанцы смогут заказывать товары первой необходимости из гипермаркета «Глобус» с доставкой прямо до двери.

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет расширил количество магазинов-партнеров. Теперь рязанцы смогут заказывать товары первой необходимости из гипермаркета «Глобус» с доставкой прямо до двери.

Для заказа из гипермаркета «Глобус» пользователям СберМаркета будут доступны тысячи наименований товаров, среди которых продукты питания, в том числе и продукция собственного производства из Мясного и Рыбного цехов «Глобус», Пекарни и Кондитерской, Кулинарии, Суши и роллы, а также бытовая химия, косметика, товары для дома и многое другое.

Для заказа необходимых товаров нужно зайти на сайт или в приложение сервиса, ввести адрес доставки, выбрать доступный магазин и отобрать товары из каталога. Далее нужно указать удобное время для встречи курьера. В СберМаркете доступна опция бесконтактной доставки — курьер оставит заказ у дверей и сообщит о доставке по телефону, а оплата пройдёт картой онлайн.

Напомним, ранее рязанцы могли заказывать товары из торговых сетей METRO, ЛЕНТА, АШАН, SELGROS, Дочки-Сыночки и SPAR.