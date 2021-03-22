Рязанский гиревик стал бронзовым призером первенства России

19-21 марта 2021 года в Чебоксарах (Чувашская Республика) проходило первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок (до 23 лет). В соревнованиях приняли участие представители более 20 регионов России. По его итогам кандидат в мастера спорта России Максим Шаров в двоеборье в весовой категории 73 килограмма занял третье место с результатом 174,5 очка.

19-21 марта 2021 года в Чебоксарах (Чувашская Республика) проходило первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок (до 23 лет).

В соревнованиях приняли участие представители более 20 регионов России. По его итогам кандидат в мастера спорта России Максим Шаров в двоеборье в весовой категории 73 килограмма занял третье место с результатом 174,5 очка.

Максим учится в РГУ имени Есенина и тренируется в Ряжском ДДЮ «Алые паруса» под руководством тренера Василия Ветрова.