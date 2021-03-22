Рязанка пожаловалась на мужчину, который следил за ней

Информация появилась в понедельник, 22 марта. Рязанка сообщила, что накануне ехала в маршрутке № 53 из Семчина в Песочню. В Семчино следом за ней зашел молодой человек. По словам девушки, на вид ему было около 25 лет, рост примерно 175 сантиметров. Он был одет в черную куртку и темно-синие джинсы.

Рязанка пожаловалась на мужчину, который следил за ней. Об этом девушка написала в соцсетях.

Информация появилась в понедельник, 22 марта. Рязанка сообщила, что накануне ехала в маршрутке № 53 из Семчина в Песочню. В Семчино следом за ней зашел молодой человек. По словам девушки, на вид ему было около 25 лет, рост примерно 175 сантиметров. Он был одет в черную куртку и темно-синие джинсы.

«Сел рядом со мной, хотя маршрутка была абсолютно пустая. Всю дорогу смотрел на меня и постоянно пододвигался ко мне. Доехал со мной до Дашков (Новоселов, 54). Не давал выйти из автобуса, держал руками переднее сиденье, после того, как я смогла выйти, он пошёл за мной, я зашла в магазин и он следом ходил и улыбался», — описала действия мужчины девушка.

Она также отметила, что обратилась за помощью к сотрудникам магазина. Но молодого человека поймать не удалось — он сбежал.