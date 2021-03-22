Рязанец задушил мать и завернул ее тело в ковер

Несмотря на попытки к бегству, мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК.

В Рязани вынесли приговор 51-летнему мужчине, который убил свою мать. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 28 декабря 2020 года. Известно, что мужчина был пьян и поссорился с матерью. Во время конфликта он задушил женщину фрагментом электрического кабеля, завернул ее тело в ковер и сбежал. Родственникам рязанец сказал, что мать уехала из города, но ее труп все же обнаружили.

Несмотря на попытки к бегству, мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК.

Рязанец признал вину, материалы передали в суд.