Рязанец выпил с незнакомцем и лишился телефона

32-летний житель Рязани обратился в полицию по поводу кражи телефона. Накануне мужчина распивал спиртные напитки в компании незнакомца в кафе поселка Приокский. Когда молодой человек ушел в туалет, он оставил телефон на столике. Вернувшись, рязанец обнаружил, что его гаджет пропал вместе с незнакомцем.

Рязанец выпил с незнакомцем и лишился телефона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

32-летний житель Рязани обратился в полицию по поводу кражи телефона. Накануне мужчина распивал спиртные напитки в компании незнакомца в кафе поселка Приокский. Когда молодой человек ушел в туалет, он оставил телефон на столике. Вернувшись, рязанец обнаружил, что его гаджет пропал вместе с незнакомцем.

Изучив записи с камер наблюдения, оперативники выяснили, что телефон украл 33-летний местный житель. Ранее он уже был судим за кражу и грабеж.

Возбуждено уголовное дело, рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы.