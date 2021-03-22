Рязанца осудят за убийство мужчины в кафе

В Рязани перед судом предстанет 54-летний уроженец Шацкого района. Его обвиняют в убийстве, сообщил сайт регионального СУ СКР.

В Рязани перед судом предстанет 54-летний уроженец Шацкого района. Его обвиняют в убийстве, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 6 января, когда подозреваемый находился в кафе. Едва знакомый мужчина попросил у него денег в долг, тот отказал, завязался конфликт. Во время ссоры рязанец оскорбил обвиняемого, в ответ он ударил его складным ножом в грудь.

Посетители кафе обезоружили мужчину и вызвали скорую, но спасти потерпевшего не удалось.

В отношении уроженца Шацкого района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, он признал вину. Материалы передали в суд.