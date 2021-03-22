Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви

Несколько fashion-ритейлеров предупредили о подорожании одежды, обуви и аксессуаров. Они объяснили это ростом закупочных цен, в том числе на хлопок — на 20-35%.

Несколько fashion-ритейлеров предупредили о подорожании одежды, обуви и аксессуаров. Они объяснили это ростом закупочных цен, в том числе на хлопок — на 20-35%, пишет « Коммерсант ».

По словам руководителя трансформации в России Marc O’Polo AG Софии Кофманн, конечная цена в отношении хлопковых изделий вырастет на 20-30%.

Основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов также сообщил, что цены на трикотажное полотно увеличились на 20-30%, на другие материалы — до 20%. Стоимость материалов привязана к курсу доллара, который постоянно меняется, объяснил он. «Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать», — сказал Пименов, добавив, что на конечной стоимости товаров будут отражаться и увеличившиеся расходы на фонд оплаты труда.

При этом в Минпромторге заявили, что россияне не носят хлопковую одежду в чистом виде. Потребителей успокоили тем, что на рынке в основном представлены вещи, состоящие в том числе из вискозы, синтетики, льна.

Однако заместитель гендиректора S. Oliver Shoes Иван Шахин отметил подорожание на 20% и материалов из нефтепродуктов. Речь идет о полиуретане, из которого производят «экокожу», стельки и подошвы. Кроме того, в шесть раз возросла стоимость перевозок из Азии.

Ожидается, что индексацию цен покупатели увидят уже летом. Заметно могут подорожать коллекции российских брендов, предупредила София Кофманн. Президент Baon Илья Ярошенко считает, что рост цен особенно будет заметен в осенне-зимний сезон.

Участники рынка, которых опросил «Коммерсант», утверждают, что намерены сдерживать рост цен за счет оптимизаций или снижения прибыли.