Пожары в многоэтажках и инциденты на рязанских дорогах. Главные новости выходных, 20-21 марта

Эти выходные выдались для рязанцев относительно спокойными.

Эти выходные выдались для рязанцев относительно спокойными. Вот что нам особенно запомнилось за два минувших дня.

Инциденты на дорогах

В Рязани на конечной остановке в Семчине автобус № 17 застрял и пробил колесо. Очевидцы прислали видео.

В центре Рязани, в районе площади Победы, задымился едущий автобус. Видео происшествия опубликовали в соцсетях в воскресенье, 21 марта. В мэрии пообещали выяснить причину.

Курсанты Рязанского десантного училища раскидали сугробы на улице Военных Автомобилистов по проезжей части. Такая «уборка» возмутила автомобилистов.

В центре Рязани на пешеходном переходе водитель «четырнадцатой» едва не сбил пожилую женщину. Инцидент произошел на перекрестке улиц Фрунзе и Свободы в четверг, 18 марта, но о нем стало известно лишь в воскресенье.

Пожары

В поселке Лесном Шиловского района в субботу, 20 марта, произошел пожар в пятиэтажном кирпичном доме. Эвакуировали 30 человек.

На пожаре в Шиловском районе пострадала 75-летняя женщина. Хозяйку квартиры госпитализировали с отравлением угарным газом.

В Рязани в воскресенье, 21 марта, произошел пожар в девятиэтажке на улице Советской Армии, 17. Так как подъездные окна были застеклены полностью, пришлось через два этажа их разбивать. Подъезд был сильно задымлен.

На пожаре пострадала женщина 1961 года рождения. Ее госпитализировали с ожогами.

К другим новостям

Мэр Рязани Елена Сорокина в субботу, 20 марта, приехала на участок дороги на улице Каширина, где начались работы по реконструкции моста через реку Трубеж. Глава города пообщалась с подрядчиком и профильными специалистами.

Срок муниципального контракта — до 1 ноября 2021 года, но подрядчик пообещал закончить все основные работы к 1 сентября.

На европейской территории России начался сезон вечерней видимости Международной космической станции. Рязанцы смогут увидеть МКС в ночном небе.

Стало известно, что записка поэта Сергея Есенина на почтовой карточке, адресованная его первой любви, учительнице Анне Сардановской, выставлена на аукцион. Торги пройдут 24 марта, стартовая цена — 180 тысяч рублей.

Звезда российских сериалов Денис Варенов стал артистом рязанского драмтеатра. Он снимался в сериалах «След», «Кухня», «Склифосовский», «Карпов» и других.