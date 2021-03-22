Освободившийся заключенный отправил в рязанскую колонию запрещенную посылку

Личность отправителя посылки устанавливают. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Ранее судимый житель Пермского края отправил в рязанскую колонию №2 запрещенную посылку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Осмотрев коробку, сотрудники ИК-2 обнаружили упакованные заводским способом конфеты «Паркур», в которых спрятали шесть телефонов и шесть зарядок к ним. Получить это должен был 41-летний осужденный, в отношении него составили акт о нарушении порядка.

Личность отправителя посылки устанавливают.