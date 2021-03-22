Определены победители региональных соревнований среди девушек «Школьная волейбольная лига»

Определены победители среди команд девушек региональных соревнований по волейболу «Школьная волейбольная лига» на Кубок губернатора Рязанской области среди команд общеобразовательных организаций.

Определены победители среди команд девушек региональных соревнований по волейболу «Школьная волейбольная лига» на Кубок губернатора Рязанской области среди команд общеобразовательных организаций.

В финальных соревнованиях принимали участие победители зональных этапов МОУ Гиблицкая СОШ Касимовский район, МБОУ СОШ №4 города Скопина, МОУ СШ города Сапожка, СОШ №3 города Сасово, Школа №65 города Рязани, Школа №19 (25) города Рязани, Захаровская СОШ, МБОУ Ухоловская СОШ.

По итогам игр первое место завоевала Школа №65 города Рязани, на втором — МБОУ СОШ №4 города Скопина, третье место у МОУ СШ города Сапожка.

Награждение провели заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, президент областной федерации волейбола, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области Виктор Лачев и руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области Владимир Никешкин.

Роман Петряев поздравил участников с завершением финального этапа соревнований среди команд девушек. Он отметил, что турнир собрал лучших молодых волейболистов и выразил уверенность, что «Школьная волейбольная лига» станет доброй традицией и послужит продвижению ценностей здорового образа жизни и развитию физической культуры и спорта в нашем регионе.