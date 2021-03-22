На рязанца напали с ножом в Приокском

Инцидент произошел около кафе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Приокском на 40-летнего рязанца напали с ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что потерпевший выпивал с приятелем в местном кафе. В их разговор вмешался 27-летний мужчина, отдыхавший за соседним столиком. Завязался конфликт, который продолжился на улице, где 27-летний рязанец замахнулся на 40-летнего мужчину ножом.

Ссору заметили проезжавшие мимо патрульные, они разняли дерущихся и доставили их в отделение. Там выяснилось, что 27-летнего нарушителя уже судили за кражу. На этот раз в отношении него возбудили уголовное дело по статье 119 УК.