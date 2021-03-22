На одном участке трассы в Спасском районе произошло три ДТП

В субботу, 20 марта, на 226-м километре трассы М-5 в Спасском районе произошло три ДТП. Об этом пишет издательство «Пресса».

В субботу, 20 марта, на 226-м километре трассы М-5 в Спасском районе произошло три ДТП. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Жительница села Троица на Lada Priora врезалась в отбойник. Машина вылетела в кювет, женщина получила травмы, с которыми ее доставили в ОКБ. Позже в кювет вылетел Mitsubishi Outlander, водитель не пострадал.

Житель Касимовского района на Mitsubishi Lancer также врезался в отбойник, машину развернуло поперек трассы, в нее врезался Volkswagen Touareg под управлением водителя из Мордовии. Травмы получила пассажирка Mitsubishi, ее доставили в ОКБ.