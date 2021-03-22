На кухне пителинского детсада нашли нарушения

Прокуратура проверила, как в детсадах Пителинского района соблюдают требования СанПиНа на кухне. В одном из дошкольных учреждений нашли нарушения.

Прокуратура проверила, как в детсадах Пителинского района соблюдают требования СанПиНа на кухне. В одном из дошкольных учреждений нашли нарушения.

Так, в журнале готовой еды не было сведений о результатах взвешивания порций. Две недели в феврале не вели журнал скоропортящейся продукции, в него не записывали данные об изготовителе и поставщике. Бактерицидной установки для обеззараживания воздуха на кухне не было, как и термометра в холодильнике. На складе хранили печенье без сведений о дате изготовления, сроке годности и производителе.

В адрес руководителя детсада внесли представление. В отношении должностного лица вынесли постановление о возбуждении дела по статье 9.2 КоАП.

Аналогичные нарушения выявили в шести детсадах района. Недочеты потребовали устранить, а виновных лиц наказать.