Минфин предложил изменить техрегламент на пиво

Минфин предложил оставить существующий техрегламент о составе пива, в котором разрешена замена солода зерном в количестве 20 процентов от общей массы продукта.

Минфин предложил изменить техрегламент на пиво. Об этом пишет РИА Новости.

Техрегламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 1 января 2022 года. Согласно ему, при производстве пива замена солода зерном не должна превышать 50 процентов от общей массы, а содержание сахара может составлять не более 5 процентов.

В настоящее время по российскому закону допускается замена лишь до 20 процентов пивоваренного солода. Более мягкие требования к содержанию солода в пиве в нормах ЕАЭС вызывали опасения у Союза российских пивоваров.

Минфин предложил изменить техрегламент и оставить существующие требования в виде возможности замены солода зерном 20 процентов от общей массы продукта.