Лавров заявил о необходимости отходить от западных платежных систем и доллара

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — заявил политик. Он подчеркнул, что западные партнеры нацелены на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости отходить от западных платежных систем и доллара. Об этом говорится на сайте МИД.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — заявил политик.

Он подчеркнул, что западные партнеры нацелены на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран.

«Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от их причуд», — отметил Лавров.