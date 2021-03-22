Из-за коронавируса в 16 рязанских школах действует карантин

Из-за коронавируса в 16 рязанских школах действует карантин. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в региональном оперштабе.

Из-за коронавируса в 16 рязанских школах действует карантин. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в региональном оперштабе.

Всего карантин ввели в 29 образовательных учреждениях области: в 16 школах, семи детских садах, двух ссузах и в четырех вузах. Всего по состоянию на 22 марта в Рязанской области зарегистрировали 25 757 случаев заболевания коронавирусом.