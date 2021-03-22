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Исследование: половина «молочки» в российских магазинах просрочена
С января по март 2021 года специалисты «Общественной потребительской инициативы» исследовали качество товаров в магазинах. Более 45% молочных продуктов оказались просроченными, рассказал председатель организации Олег Павлов газете «Известия».

С января по март 2021 года специалисты «Общественной потребительской инициативы» исследовали качество товаров в магазинах «Атак», «Ашан», «Вкусвилл», «Лента», «Карусель», «Магнит» и «Окей». Более 45% молочных продуктов оказались просроченными, рассказал председатель организации Олег Павлов газете «Известия».

«Молочку» проверили в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Новосибирске, Челябинске, Краснодаре, Ставрополе и других городах — всего в 19 субъектах.

Лидерами по «просрочке» стали кефир, йогурты, творог, сметана, другие виды кисломолочных продуктов — самые популярные у потребителей категории.

Фото ru.depositphotos.com