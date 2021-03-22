Иномарку рязанца арестовали за долги по штрафам

Мужчина не оплатил 67 штрафов из-за нарушения ПДД на сумму более 20 тысяч рублей. Чтобы принудить мужчину оплатить долг, судебные приставы в присутствии понятых арестовали Mercedes Benz A200 2014 года выпуска, предварительно оценив его в один млн рублей.