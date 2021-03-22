Еще 58 рязанцев заразились коронавирусом

Общее число заражений достигло 25 815. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 58 случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 25 815. За сутки вылечились 48 пациентов, всего 23 867. За за время пандемии умерли 339 человек, за сутки смертей не зарегистрировали.

В России за сутки выявили 9 284 случая заражения, всего 4 466 153. За сутки выздоровели 7 790 пациентов, всего 4 077 185. Скончались 361 человек, всего 95 391.