Директор турфирмы в Рязани обманула отдыхающих на полтора миллиона рублей

32-летняя жительница Рязани, будучи учредителем туристического агентства, продала клиентам турпутевки на сумму около полутора млн рублей, но не выполнила обязательства по организации отдыха.

Директор турфирмы в Рязани обманула отдыхающих на полтора млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

32-летняя жительница Рязани, будучи учредителем туристического агентства, продала клиентам турпутевки на сумму около полутора млн рублей, но не выполнила обязательства по организации отдыха. Женщина сообщала клиентам турфирмы заведомо ложные сведения о вылете, а также о времени и месте получения туристической путевки и сопутствующих документов. От действий мошенницы пострадали девять жителей Рязанской области.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд, рязанке грозит до 10 лет тюрьмы.