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Девочку, выжившую на пожаре в Никуличах, выписали из больницы
Варвара провела в больнице почти три месяца. Девочка оказалась единственной выжившей при пожаре, который унес жизни четырех человека. Погибла вся семья девочки — родители и два брата. Поздравить Варвару с выздоровлением пришли сотрудники МЧС, которые спасли ее во время происшествия. Они пообещали, что и дальше продолжат помогать Варе и ее бабушке, которая уже оформила опеку над ребенком.

Девочку, выжившую на пожаре в Никуличах, выписали из больницы. Об этом сообщили в официальной группе рязанской ОДКБ в соцсетях.

Варвара провела в больнице почти три месяца. Девочка оказалась единственной выжившей при пожаре, который унес жизни четырех человека. Погибла вся семья девочки — родители и два брата.

Варвару доставили в ОДКБ с отравлением продуктами горения и ожогами.

«Первые две недели после поступления в больницу Варвара не разговаривала, сыграли роль сильный стресс и поражение центральной нервной системы. Кроме того, большой участок был поражен ожогами. Наши специалисты провели пересадку кожи, чтобы восстановить поверхность тела. Ребенку потребовалось длительное лечение и реабилитация», — рассказала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.

Поздравить Варвару с выздоровлением пришли сотрудники МЧС, которые спасли ее во время происшествия. Они пообещали, что и дальше продолжат помогать Варе и ее бабушке, которая уже оформила опеку над ребенком.

Напомним, пожар произошел 29 декабря 2020 года в Никуличах. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.