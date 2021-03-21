Звезда российских сериалов Денис Варенов стал артистом рязанского драмтеатра
Звезда российских сериалов Денис Варенов стал артистом рязанского драмтеатра. Варенов снимался в сериалах «След», «Кухня», «Склифосовский», «Карпов» и многих других.
Звезда российских сериалов Денис Варенов стал артистом рязанского драмтеатра. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.
Денис Варенов родился в Москве, в 2000 году окончил ВГИК. Служил в театре «Международная Чеховская лаборатория». Работал под руководством известного режиссера Виктора Гульченко, играл в составе антрепризных театральных проектов.
Денис Варенов снимался в сериалах «След», «Кухня», «Склифосовский», «Карпов» и многих других.