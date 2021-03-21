Жители Октябрьского района Рязани пожаловались на свалку стройматериалов

В поселке Мирном на улице 2 Лесной тупик вырубили лес, на его месте устроили свалку строительных материалов. Об этом рассказал в соцсетях местный житель.

В поселке Мирном на улице 2 Лесной тупик вырубили лес, на его месте устроили свалку строительных материалов. Об этом рассказал в соцсетях местный житель.

По его словам, это происходит рядом с жилыми домами. На видео слышен гул от работающей техники.

«Хотелось бы выяснить, с кем это было согласовано, ведь жители поселка дышат этой ядовитой пылью. Никакие нормативы не соблюдены. Шум, пыль и днем, и ночью. Каждый день идет разгрузка-погрузка щебня, по 5-7 машин в день. Узнать, что это за предприятие, невозможно, так как нет ни одной вывески. Предписание от администрации порвал и выкинул, и продолжается загрузка-выгрузка по семь камазов в день!» — возмущается автор поста.