Видео: в центре Рязани на пешеходном переходе чуть не сбили женщину

В центре Рязани на пешеходном переходе водитель «четырнадцатой» едва не сбил пожилую женщину. Инцидент произошел на перекрестке улиц Фрунзе и Свободы.

В центре Рязани на пешеходном переходе водитель «четырнадцатой» едва не сбил пожилую женщину. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел на перекрестке улиц Фрунзе и Свободы. Судя по записи с видеорегистратора, это произошло 18 марта.

На кадрах запечатлено, как пенсионерка переходит дорогу по пешеходному переходу, а ВАЗ-2114 едет на высокой скорости по улице Свободы. В последний момент водитель успел свернуть в сторону, а женщина остановилась.