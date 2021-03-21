В Рязанской области выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом

По информации оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области, на 21 марта в регионе выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,2%.

По информации оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области, на 11:00 воскресенья, 21 марта в регионе выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,2%.

Таким образом, с начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 25 757 человек.

Выздоровел за сутки 51 человек, всего за пандемию — 23 819. Летальных исходов за сутки не зафиксировали, всего от коронавируса скончались 339 жителей области.