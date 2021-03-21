В Рязанской области объявили штормовое предупреждение

В Рязанской области объявили штормовое предупреждение. В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 21 марта, ночью и утром 22 марта местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 12-17 м/с.