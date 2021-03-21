В Рязанской области 22 марта ожидаются небольшие осадки и гололедица

В Рязанской области 22 марта ожидаются небольшие осадки и гололедица. Температура воздуха ночью составит −7…−2 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Рязанской области в понедельник, 22 марта, ожидаются небольшие осадки и гололедица. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью составит −7…−2 градуса, днем 0…+5 градусов. Будет облачно, с прояснениями. Ночью и днем местами пройдет небольшой снег.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.