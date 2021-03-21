В России изменятся правила купли-продажи подержанных автомобилей

В России изменятся правила купли-продажи подержанных автомобилей. С 1 мая осуществлять сделку можно будет с помощью портала госуслуг.

Порядок покупки и продажи машины с пробегом изменится с 1 мая. Как стало известно из приказа Минцифры, осуществлять сделку можно будет с помощью портала госуслуг.

Пользователи смогут подписывать документы с помощью электронной подписи и отправлять документы на регистрацию в ГИБДД онлайн. Провести сделку через «Госуслуги» смогут только физические лица и лишь когда речь идет об автомобилях с пробегом.

Чтобы заключить сделку, продавец должен загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале госуслуг. Также продавцу нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер.

Напомним, с 1 апреля в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права.