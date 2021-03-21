В Москве водитель скорой устроил стрельбу на дороге

На юге Москвы водитель скорой помощи открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта. Пострадал один человек.

На юге Москвы водитель скорой помощи открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта. Пострадал один человек, сообщает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы произошел конфликт между водителями ВАЗ-2115 и Ford Transit. В результате водитель Ford из травматического оружия выстрелил в оппонента, пострадавшего увезли в больницу.

Стрелявшего доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По данным источника в правоохранительных органах, устроивший стрельбу мужчина был водителем машины скорой помощи.