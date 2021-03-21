Рязанские десантники закидали проезжую часть снегом

Курсанты Рязанского десантного училища раскидали сугробы на улице Военных Автомобилистов по проезжей части. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях в воскресенье, 21 марта.

Курсанты Рязанского десантного училища раскидали сугробы на улице Военных Автомобилистов по проезжей части. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях в воскресенье, 21 марта.

«Разве так можно? На проезжую часть накидали снега, да столько, что приходится объезжать по встречке! На вопрос, зачем так делать, ответили: „Приказ генерала“. Рязань, столица ВДВ», — возмутился горожанин.

«А как только заметили, что на видео снимают, то сразу разошлись», — отметил пользователь, добавивший видео в комментариях к посту.