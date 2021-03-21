Рязанские десантники закидали проезжую часть снегом
Курсанты Рязанского десантного училища раскидали сугробы на улице Военных Автомобилистов по проезжей части. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях в воскресенье, 21 марта.
Курсанты Рязанского десантного училища раскидали сугробы на улице Военных Автомобилистов по проезжей части. Об этом
«Разве так можно? На проезжую часть накидали снега, да столько, что приходится объезжать по встречке! На вопрос, зачем так делать, ответили: „Приказ генерала“. Рязань, столица ВДВ», — возмутился горожанин.
«А как только заметили, что на видео снимают, то сразу разошлись», — отметил пользователь, добавивший видео в комментариях к посту.