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Рязанцы возмутились отсутствием освещения в надземном переходе
Рязанцы возмутились отсутствием освещения в надземном переходе. Освещение не работает на остановке «Рязанская таможня».

Жители Рязани жалуются, что в надземном переходе на остановке «Рязанская таможня» не работает освещение. Пост опубликовали в соцсетях в воскресенье, 21 марта.

«А что, машины же мимо едут с включенными фарами! Вот этого света рязанцам второго сорта и хватит. Авось, ноги не переломают», — сообщает автор поста.

В комментариях поддержали возмущение рязанца.

«Переход на „Таможне“ — это прямо какое-то изощренное издевательство. Несколько подъемов, ни лифта, ни эскалатора. Никогда не убирается, грязный и страшный, что внутри, что снаружи. Теперь еще и свет отрубили», — прокомментировал другой пользователь.