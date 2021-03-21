Реабилитологи рассказали, как восстановить легкие после коронавируса

Реабилитологи рассказали, как восстановить легкие после коронавируса. Как управлять своим дыханием, чтобы очистить легкие и насытить их кислородом, рассказал в интервью радио Sputnik реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул.

Как управлять своим дыханием, чтобы очистить легкие и насытить их кислородом, рассказал в интервью радио Sputnik реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул.

По его словам, люди задействуют ресурс легких процентов на 30-40%. Он напомнил, что в Европе еще во время Второй мировой войны на подлодках практиковался особый тип дыхания, который позволял «растягивать» кислород как можно дольше. За счет такого типа дыхания легкие очищаются, повышается ресурс и количество воздуха, который в них попадает.

«Чтобы убрать последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму — технику дыхания, которая известна в Индии, в практике йоги. Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать „квадратное“ дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха. Так вы растягиваете легкие, легочная система начинает развиваться», — объяснил специалист.

Также развитие легких укрепит организм и тем самым поможет ему защититься от будущих инфекций, отметил Сандул. При этом делать дыхательную гимнастику нужно в тех местах, где в воздухе не может быть инфекции, поэтому нельзя заниматься ей в медицинской маске. Выдох в маску и прогон через себя будет формировать токсины.

Реабилитолог посоветовал минимум дважды в день, утром и вечером, делать дыхательные упражнения хотя бы по пять минут.