На конечной остановке в Семчине автобус № 17 застрял и пробил колесо
В Рязани на конечной остановке в Семчине автобус № 17 застрял и пробил колесо. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.
В Рязани на конечной остановке в Семчине автобус № 17 застрял и пробил колесо. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы в субботу, 20 марта.
«Автобус 17-го маршрута, очередная жертва огромных ям на этом участке дороги — пробито колесо», — рассказала жительница.
Застрявший автобус создал затор на дороге.
Напомним, жители Семчина неоднократно жаловались на то, что их дороги находятся в разбитом состоянии. В феврале власти приняли решение увеличить число автобусов на маршруте № 98 М², следующего из поселка Семчино до улицы Новоселов, 60.