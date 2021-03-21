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Мимо Земли 21 марта пролетит потенциально опасный астероид
В воскресенье, 21 марта, мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32. Он приблизится на расстояние в 2 миллиона километров. Хотя угрозы столкновения с планетой нет, такое расстояние от Земли астрономы считают близким.

В воскресенье, 21 марта, мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, сообщается на сайте NASA.

Он приблизится на расстояние в 2 миллиона километров. Хотя угрозы столкновения с планетой нет, такое расстояние от Земли астрономы считают близким. Именно поэтому FO32 назван потенциально опасным небесным телом.

Его предполагаемый диаметр варьируется от 440 до 680 метров.

Астероид был обнаружен в 2001 году. В следующий раз, по предположениям астрономов, он пролетит мимо Земли только в 2052-м.

Наблюдение за космическим объектом 21 марта позволит получить более точное представление о размере астероида, его поверхности и составе.

Напомним, жители Рязанской области смогут увидеть в ночном небе МКС.