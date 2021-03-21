Греция увеличила число разрешений на въезд для россиян

Греция увеличила число разрешений на въезд для россиян. С 22 марта в Грецию смогут въезжать 4000 граждан России в неделю вместо 500.

С 22 марта в Грецию смогут въезжать 4000 граждан России в неделю вместо 500. Это следует из совместного решения семи министерств, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщил первый замминистра иностранных дел Милтиадис Варвициотис на совместной телеконференции c министром транспорта России Виталием Савельевым. По его словам, Греция намерена обслуживать большее количество пассажиров, а с мая — принимать всех россиян.

С сентября из-за пандемии коронавируса в Грецию пускали только 500 россиян в неделю. Новое постановление будет действовать с 22 марта до апреля.

Как заявил в интервью РИА Новости министр туризма Харис Теохарис, открыть границу для российских туристов планируется с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация — то и в начале месяца.

Сейчас попасть в страну можно только воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. Необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 72 часа до прибытия в Грецию, и справка на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании обязаны проверять это свидетельство перед посадкой.

Еще до прилета следует заполнить электронную форму PLF, в которой указываются контактные данные в Греции.

Нарушителям грозит штраф в 5000 евро.