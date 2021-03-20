Врачи рассказали, какие болезни может спровоцировать кариес

Стоматологи рассказали, что запущенный кариес может привести к развитию простудных заболеваний и даже к повреждениям головного мозга.

Стоматологи рассказали, что запущенный кариес может привести к развитию простудных заболеваний и даже к повреждениям головного мозга. Как сообщил KP.ru научный сотрудник Центрального НИИ стоматологии Минздрава России Олесь Шевченко, около 70 процентов детей в возрасте до 12 лет имеют кариес зубов.

К 15 годам этот показатель достигает уже 80 процентов. У взрослых заболеваемость кариесом достигает 99-100 процентов. Он отметил, что эта болезнь не так безобидна, как кажется. Многие стремятся перетерпеть боль и откладывают визит к врачу, а проникшие в организм бактерии в это время приводят к более серьезным заболеваниям не только самого зуба и полости рта, но и других органов.

По словам Шевченко, уже есть научные подтверждения, что запущенный кариес провоцирует развитие простудных заболеваний, нарушений работы сердца и даже повреждений головного мозга, приводящие в итоге к деменции.

Поэтому необходимо следить за гигиеной полости рта, правильно чистить зубы, не оставляя зубного налета, не есть слишком горячей или холодной пищи и регулярно посещать стоматолога.