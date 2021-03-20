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В Рязанской области коронавирусом заболели еще 59 человек
В Рязанской области зафиксировали еще 59 случаев заражения COVID-19. Всего в регионе за время пандемии заболели 25 697 жителей.

По данным федерального оперштаба на утро 20 марта, в Рязанской области зафиксировали еще 59 случаев заражения COVID-19. Всего в регионе за время пандемии заболели 25 697 жителей.

Выздоровели за сутки 56 рязанцев, всего выздоровевших — 23 768.

За сутки летальных исходов не зафиксировали. Всего за время пандемии умерли 339 жителей региона.