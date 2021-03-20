В Рязанской области 21 марта ожидается до 3 градусов тепла
В Рязанской области в воскресенье, 21 марта, потеплеет до +3 градусов. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой снег.
В Рязанской области в воскресенье, 21 марта, потеплеет до +3 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью составит −11…−6 градусов, днем −2…+3.
Будет облачно, с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой снег.
На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.