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В Рязанской области 21 марта ожидается до 3 градусов тепла
В Рязанской области в воскресенье, 21 марта, потеплеет до +3 градусов. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой снег.

В Рязанской области в воскресенье, 21 марта, потеплеет до +3 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью составит −11…−6 градусов, днем −2…+3.

Будет облачно, с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой снег.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.