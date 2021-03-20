В Рязани неизвестные продают пенсионерам лекарства «от всех болезней»

Жители Рязани заметили в Дашках-Песочне людей, продающих пенсионерам сомнительные лекарства. «Очередь из пенсионеров человек 40, если не больше, и отдают каждый по 6-10 тысяч за таблетки».

Жители Рязани заметили в Дашках-Песочне людей, продающих пенсионерам сомнительные лекарства. Пост опубликовали в соцсетях.

«Прямо сейчас на Новоселев, 4 в предбаннике рюмочной какие-то ребята с коробками. В них полно разных лекарств. На мой вопрос, что за лекарства, ответили: „От всех болезней“. Очередь из пенсионеров человек 40, если не больше, и отдают каждый по 6-10 тысяч за таблетки. Вы что творите? Какое лекарство будут продавать в предбаннике рюмочной??» — говорится в сообщении местной жительницы.