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В Рязани иностранец присвоил смартфон 12-летней школьницы
В Рязани мужчина забрал телефон, который обронила школьница. Полицейские задержали подозреваемого в краже жителя иностранного государства.

В Рязани мужчина забрал телефон, оброненный школьницей. Полицейские задержали подозреваемого в краже жителя иностранного государства, сообщается на сайте пресс-службы УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился 39-лений рязанец и рассказал, что его 12-летняя дочь обронила возле школы смартфон, однако на предполагаемом месте мобильного телефона не было.

Полицейские попытались дозвониться на утерянный смартфон, но сначала звонки отклоняли, а потом сим-карта стала недоступна.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения возле школы и близлежащей территории. На снимках видно, как мужчина забрал на улице телефон как раз в том месте, где девочка потеряла гаджет.

Полицейские показали фото этого человека местным жителям, установили его местонахождение и задержали. Телефон изъяли.

По предварительной информации, 50-летний мужчина приехал в Рязань для трудоустройства. Проходя мимо школы, он увидел утерянный кем-то телефон и решил забрать его себе. Мужчина достал из устройства сим-карту и оставил смартфон дома. Злоумышленник не предпринял попыток вернуть телефон и не отнес его в отдел полиции, а распорядился по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело о краже, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.