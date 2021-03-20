В России изменили правила предоставления отпуска многодетным родителям

В России расширились права многодетных родителей на получение ежегодного отпуска в приоритетном порядке в удобное для них время. Закон вступил в силу 20 марта.

В России расширились права многодетных родителей на получение ежегодного отпуска в приоритетном порядке в удобное для них время. Закон вступил в силу 20 марта, сообщает РИА Новости .

По новым правилам, льготный отпуск предоставляется сотрудникам с тремя и более детьми до 18 лет, младшему из которых не более 14 лет. Ранее брать отпуск в удобное время разрешалось родителям, если их детям не исполнилось 12 лет.

Изменения позволят многодетным планировать отдых всей семьей и более активно участвовать в воспитании детей.