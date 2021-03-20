В Петербурге цыганка из Рязани украла iPhone у пассажирки маршрутки

В Петербурге цыганка из Рязани украла iPhone у пассажирки маршрутки. Ранее злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В Петербурге приехавшая из Рязани женщина украла смартфон у пассажирки маршрутки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В субботу, 20 марта, стало известно, что у дома № 29 на улице Типанова полицейские задержали женщину, которая украла дорогостоящий телефон.

Подозреваемая — 22-летняя безработная цыганка, которая приехала в Петербург из Рязани. По версии следствия, во время поездки в маршрутке она достала iPhone за 60 тысяч рублей из кармана куртки 27-летней пассажирки.

Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража). Ранее злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.