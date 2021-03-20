В московском метро задержали гулявшего по рельсам «красноармейца»

В Московском метрополитене задержали мужчину в буденовке и мундире красноармейца, он шел по рельсам. Инцидент произошел на станции «Улица Старокачаловская». Видео появилось в соцсетях.

В Московском метрополитене задержали мужчину в буденовке и мундире красноармейца, он шел по рельсам. Видео появилось в соцсетях .

Инцидент произошел на станции «Улица Старокачаловская». Судя по кадрам, мужчина с рюкзаком за спиной с телефоном в руках собирался уйти в перегонный тоннель.

Один из сотрудников полиции спрыгнул на путь и вытащил «красноармейца» на платформу.

Почему задержанный там оказался, неизвестно.